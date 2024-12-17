Karşıyaka Spor Kulübü, 24 Aralık'ta gerçekleşecek olağanüstü kongreye kadar başkan adayı arayışını sürdürürken, kulübün basketbol şubesindeki acil sponsor sorununu çözmeye çalışıyor. Eski Adalet Bakanı ve Danışma Kurulu Başkanı Hasan Denizkurdu, Yaşar Ailesi ile yaptığı görüşmede kulübe olan desteği sürdürme kararı aldı. Ancak, ana sponsorluk konusunda henüz net bir gelişme yaşanmış değil.

Yaşar Ailesi’nden yeni destek

Karşıyaka basketbol takımı, sezon başında Yaşar Ailesi ile olan isim sponsorluğundan ayrılmasının ardından maddi krizle karşı karşıya kalmıştı. Ancak Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar, kulübe 32 milyon TL'lik reklam sözü vererek, takımın maaş ödemeleri, deplasman giderleri ve geçmiş borçları için destek olmaya devam etti.

Feyhan Yaşar, takımın FIBA tarafından uygulanan transfer yasağı ve oyuncuların serbest kalma tehlikesi gibi zorluklarla karşılaşan Karşıyaka'ya maddi katkı sağlarken, ana sponsorluk için henüz bir adım atılmadı. Yaşar Ailesi, sponsorluk konusunda soğuk bir tavır sergileyerek, kulübün mali sorunlarına çözüm olma kararlılıklarını sürdürse de eski sponsorluk anlaşmasına dönmeye sıcak bakmadı.

Basketbol takımının acil sponsorluk ihtiyacı

Karşıyaka, basketbol şubesindeki maaş, deplasman ve borç ödemelerini karşılamak için acilen yeni bir sponsor arayışına girmiş durumda. Bu süreçte, kulübün yönetimindeki belirsizlikler ve olası başkan adaylıkları da sponsor bulma çabalarını zorluyor. Karşıyaka camiasının, basketbol takımının ayakta kalabilmesi için hızlı bir çözüm bulması gerektiği belirtiliyor.