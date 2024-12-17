34 yaşındaki Angélique Angarni-Filipon, Martinik'i temsil ederek yarışma tarihinin en yaşlı şampiyonu olarak adını tarihe yazdırdı. Geçmişte 24 yaş ve üzeri bir kadının birinci seçilmesi neredeyse imkansızken, Angarni-Filipon bu kuralı kırarak büyük bir başarıya imza attı.

Fransa'nın En Güzel Kadını: Angélique Angarni-Filipon

Miss France 2025'te kazanan olarak açıklanan Angélique Angarni-Filipon, yarışma tarihinde en yaşlı şampiyon unvanını kazandı. Geçen yıl yaş sınırının kaldırılmasının ardından, 30 adayın Fransa Güzeli olmak için mücadele ettiği yarışmada, Martinik’i temsil eden Angarni-Filipon birinci oldu.

İkinci ve Üçüncülük Ödülleri

Yarışmada ikinci olmayı başaran isim ise Nord-Pas-de-Calais’i temsil eden Sabah Aïb oldu. Korsika’yı temsil eden Stella Vangioni ise üçüncü olarak podyumu tamamladı. Angarni-Filipon’un zaferi, genç yaşta kazanmanın çok yaygın olduğu bir yarışmada büyük yankı uyandırdı.

Zafer Beklenmedikti

Angélique Angarni-Filipon, zaferini kazandıktan sonra duygularını şu şekilde paylaştı: “Her bölgesel seçimde kendime 'Diğer yarışmacılar çok güzel' dedim ve zaferin benden uzaklaştığını gördüm. Kendime bu deneyimin harika olacağını söyledim. Ama kazanacağımı düşünmüyordum.” Bu açıklama, yarışmaya katılan diğer isimlerin de oldukça güçlü ve güzel olduğunu belirten şampiyonun alçakgönüllülüğünü gösteriyor.

Yarışma Tarihinde Bir İlk

Miss France yarışması, 1920 yılından bu yana düzenleniyor ve uzun yıllardır yaş sınırı nedeniyle 24 yaş üzeri kadınların yarışmayı kazanması neredeyse imkansızdı. Ancak Angélique Angarni-Filipon, 34 yaşında yarışmaya katılarak bu geleneği bozdu ve yeni bir dönemin kapılarını araladı. Bu zafer, yalnızca Angarni-Filipon için değil, yaş sınırının kaldırılmasından sonra katılan diğer yarışmacılar için de büyük bir ilham kaynağı oldu.

Angarni-Filipon’un tarihi zaferi, güzellik ve yaşın bir engel olmadığını bir kez daha kanıtladı. Fransa'da güzellik yarışmaları, yalnızca dış görünüşü değil, aynı zamanda kişilik, özgüven ve yaşam deneyimlerini de kutlamaya devam edecek gibi görünüyor.