Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı İlker Ergüllü, yaşanan mali sorunların çözülememesi nedeniyle görevinden istifa etti. Ergüllü’nün noter onaylı istifasını kulübe gönderdiği öğrenildi. 24 Aralık 2024’te yapılan olağanüstü genel kurulda ikinci kez başkan seçilen Ergüllü’nün görevi yalnızca 1.5 ay sürdü.

Kulüpte yönetim krizi devam ediyor

Futbolda 3. Lig, voleybolda 1. Lig'de zirve mücadelesi veren, basketbolda ise Süper Lig’de kadrosunu dağıtmak zorunda kalan Karşıyaka Spor Kulübü, uzun süredir mali sıkıntılarla boğuşuyor. Ergüllü’nün istifası, kulübün yönetim kriziyle karşı karşıya kalmasına neden oldu.

Başkanvekili Mutlu Altuğ’un kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmesi, mevcut yönetimdeki belirsizliği artırıyor. Ergüllü’nün ilk başkanlık döneminde de yönetim içindeki istifalar kulübü sıkıntıya sokmuş, yönetim düşmüştü.

Kayyuma kalma endişesi

24 Aralık’taki kongrede son anda başkanlık koltuğuna oturan İlker Ergüllü, kulübün kayyuma kalmaması için büyük bir sorumluluk almıştı. Ancak ikinci dönemi de kısa sürdü. Kulübün geleceği ve yönetimin yeni bir yol haritası belirleyip belirleyemeyeceği merakla bekleniyor.

Karşıyaka'nın geleceği ne olacak?

Mali sıkıntıların gölgesinde, taraftarlar ve spor kamuoyu Karşıyaka’nın geleceğini sorguluyor. Yönetimin yeni bir seçim sürecine mi gideceği yoksa alternatif bir çözüm mü bulacağı belirsizliğini koruyor.