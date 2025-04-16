Karşıyaka Başkanı İlker Ergüllü, taraftarlara Play-Off’lar öncesi sabırlı olmalarını ve tahriklere kapılmamalarını tavsiye etti. Futbolcuların ödemeleri için de söz verdi.

Karşıyaka Başkanı Ergüllü’den taraftara önemli uyarılar

Karşıyaka Başkanı İlker Ergüllü, takımlarının hedefi olan 3'üncü Lig’den çıkış yolunda taraftarlara önemli uyarılarda bulundu. Taraftarlara, kalan maçlarda sadece kendi takımlarına odaklanmaları ve tahriklere kapılmamaları gerektiğini belirten Ergüllü, maçlarda alınacak cezaların Play-Off’lara yansıyabileceğine dikkat çekti.

'Taraftarların sabırlı olması gerekiyor'

Ergüllü, Karşıyaka'nın 3'üncü Lig 1'inci Grup'taki hedefi olan Play-Off'ta ikinci sırayı garantileyip finalde yer almak için kalan iki maçta taraftarlarının sağduyulu ve sabırlı olmalarını istedi. Ayrıca, "Diğer takımlar bizi ilgilendirmiyor. 3'üncü Lig'den çıkmak için takımımıza odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.

Silifke Belediyespor maçını değerlendirdi

Başkan Ergüllü, Alsancak Stadı’nda seyircisiz oynadıkları Silifke Belediyespor maçındaki mağlubiyetin sadece konsantrasyon eksikliğinden kaynaklandığını belirtti. Silifke yenilgisinin "nazar boncuğu" olduğunu ve takımın bu durumu hızlıca atlatarak Kütahya maçında toparlanacağını söyledi.

Futbolcuların alacakları için ödemeler yapılacak

Karşıyaka'da, futbolcuların alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu aracılığıyla kulübe ihtar çektikleri bildirildi. Başkan Ergüllü, takıma geçtiğimiz hafta 1.4 milyon TL prim ödemesi yapıldığını belirterek, hak edişlerin Play-Off finallerine kadar tamamlanacağı müjdesini verdi. Ayrıca, taraftarların katkılarıyla şampiyonluk primi kampanyasında 5 milyon TL'ye ulaşıldığını söyledi.