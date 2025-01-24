Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde zor günler geçiren Pınar Karşıyaka, yarın evinde Bahçeşehir Koleji’ni konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma, saat 15.30’da başlayacak.

Son galibiyet Manisa Basket'e karşı

Ligdeki son galibiyetini Manisa Basket karşısında alan yeşil-kırmızılılar, ardından çıktığı maçlarda Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko, Türk Telekom ve Tofaş gibi güçlü rakiplerine mağlup oldu.

Maddi zorluklar takımı etkiliyor

Karşıyaka’da devam eden maddi sıkıntılar, takımın performansını da olumsuz yönde etkilerken, teknik ekip ve oyuncular kritik mücadele öncesi toparlanmak için kenetlendi. Taraftarların desteğiyle galibiyet serisine başlamak isteyen Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji karşısında sahaya mutlak 2 puan hedefiyle çıkacak.