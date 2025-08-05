Karşıyaka Belediyesi, basketbolun önemli isimlerinden Ateş Özerk’in adını ilçenin merkezindeki Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Kompleksi’ndeki basketbol salonunda yaşatmaya karar verdi. Ağustos ayı meclis toplantısında oy birliğiyle kabul edilen karar sonrası Başkan Yıldız Ünsal, “Karşıyaka’yı basketbol kentine dönüştüren Ateş Özerk’in adını spor mabedinde yaşatacağız” dedi.

Karşıyaka’da basketbol kültürüne büyük katkılar sağlayan ve geçtiğimiz Haziran ayında hayatını kaybeden Ateş Özerk’in ismi, Karşıyaka Spor Kulübü Basketbol Şubesi’nin mabedi olan bu salonda ölümsüzleşecek. Spor İşleri Müdürlüğü’nün önergesiyle Belediye Meclisi’ne sunulan isimlendirme teklifi, tüm üyelerin oylarıyla kabul edildi.

Karşıyaka’yı basketbol kenti yaptı

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Sevgili Ateş Özerk’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadık. Kendisini yakından tanıyan biri olarak ifade etmek isterim ki; Karşıyaka, bugün bir basketbol kenti ise bunda Ateş Özerk’in büyük emeği var. Önceden böyle bir altyapı ve bilinç yoktu. Ateş Ağabey’in inancı ve çalışmalarıyla Karşıyaka, basketbolun önemli merkezlerinden biri oldu. Bu yüzden Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Kompleksi’ndeki basketbol salonuna onun adını verdik. Cenaze töreninde verdiğim sözü tuttum. Onun ismi kentimizin kalbinde yaşayacak” diye konuştu.

Ateş özerk kimdir?

Karşıyaka basketbolunun unutulmaz ismi Ateş Özerk, 1957 yılında altyapı oyuncusu olarak başladığı kariyerini 30 yıl süren yöneticilikle tamamladı. Basketbol şube başkanlığı döneminde kulübe tarihindeki ilk Basketbol Ligi şampiyonluğunu ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazandırdı. Yaşamı boyunca kulübe bağlı kalan Özerk, taraftar olarak maçlara katılmaya devam etti. Sağlık sorunları nedeniyle salona gelemeyen Özerk için kulüp, her zaman oturduğu koltuğu ona özel tahsis etti. Ateş Özerk, 2024 Haziran ayında hayatını kaybetti.