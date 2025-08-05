İstanbul-Seul seferini yapan bir Pegasus uçağının, yolculardan birinin powerbank’ini koltuğun arasına düşürmesi nedeniyle Kazakistan üzerinden İstanbul’a dönmesi sonrası Pegasus Havayolları, uçak içi powerbank kullanımını yasakladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun tavsiyesi doğrultusunda alınan karar, havacılık güvenliği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Uçak rotasını değiştirdi

Olay, geçtiğimiz günlerde yaşandı. İstanbul-Seul seferini gerçekleştiren uçakta, bir yolcunun taşınabilir şarj cihazını (powerbank) koltuğun arasına düşürmesi nedeniyle uçak güvenlik nedeniyle rotasını değiştirerek Kazakistan üzerinden İstanbul Havalimanı’na geri döndü. Bu gelişmenin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Güney Kore’de yaşanan bir powerbank patlaması kaynaklı yangın örneğini hatırlatarak, benzer risklerin Türkiye’de yaşanmaması için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü aracılığıyla havayolu şirketlerine taşınabilir şarj cihazlarının uçuşta kullanılmaması yönünde tavsiyede bulunmuştu.

Bu tavsiye sonrası Pegasus Havayolları, tüm uçuşlarında powerbank kullanımını yasakladığını açıkladı. Buna göre, yolcular yanlarında getirdikleri taşınabilir şarj cihazlarını uçuş boyunca kullanamayacaklar.

Daha önce Türk Hava Yolları da benzer bir uygulamaya giderek lityum bataryası ayrılmayan akıllı bagajların kabin ya da kayıtlı bagaj olarak taşınamayacağını duyurmuştu. THY, ayrıca lityum bataryaların bagajdan çıkarılarak kabin içinde taşınması gerektiğini ve varış noktasına kadar akıllı bagaja tekrar takılmaması uyarısında bulunmuştu.

Pegasus’un aldığı bu yeni karar, havacılıkta güvenlik önlemlerinin artırılması ve yolcu güvenliğinin sağlanması adına atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.