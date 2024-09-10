Karşıyaka Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi Basketbol Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir performans sergilemek için güçlü bir kadro oluşturdu. Hazırlık maçlarında büyük başarı elde eden İzmir temsilcisi, Fenerbahçe Beko'dan sonra Anadolu Efes'i de 83-78'lik skorla mağlup etti. Bu galibiyetle birlikte Karşıyaka, TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nda önemli bir adım attı. Takımın yeni transferleri Russell, Webb, McDermott ve Jefferson maçta önemli katkılar sağladı.

Karşıyaka, Antalya'da devam eden turnuvada şimdiye kadar oynadığı 4 hazırlık maçından 3 galibiyet çıkarırken, sadece Darüşşafaka'ya 1 sayıyla mağlup oldu. Turnuvanın son maçında Karşıyaka, Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Eski milli basketbolcu İlkan Karaman unutulmadı

Ayrıca, maçta Karşıyaka ve Anadolu Efes, kısa süre önce hayatını kaybeden eski milli basketbolcu İlkan Karaman'ı da unutmadı. Her iki takım, maça Karaman'ın fotoğrafının yer aldığı "Başımız sağolsun" yazılı pankartla çıkarak ve saygı duruşunda bulunarak Karaman'ı andı.