Karşıyaka Spor Kulübü, genç yetenek Bedirhan Altunbaş ile bir yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. 1999 doğumlu bek oyuncusu Bedirhan Altunbaş, yeni sezon için Karşıyaka'nın kadrosuna dahil oldu.

Bedirhan Altunbaş'ın kariyer özeti

Futbol kariyerine Eskişehirspor'da profesyonel olarak başlayan Bedirhan Altunbaş, ardından Manisa FK'ya transfer oldu. Manisa FK'da başarılı bir dönem geçiren genç futbolcu, kısa süreliğine Menemen FK'ya kiralandı. Bedirhan, 1. Lig'de 98, 2. Lig'de ise 27 karşılaşmada forma giydi.

Karşıyaka'dan hoşgeldin mesajı

Karşıyaka, Bedirhan Altunbaş'a kulübe hoş geldin mesajı gönderdi ve başarılı bir sezon geçirmesi için iyi dileklerde bulundu.