Meclis'te fiziksel sürtüşmelere yol açan '2025-2029 Stratejik Planı' oy çokluğuyla kabul edildi. İzBB Başkanı Dr. Cemil Tugay ise, yaşanan sürtüşme için "Birbirimizin üzerine yürümemiz ve fiziksel müdahalede bulunmamız ise dışarıdan bakanlar için kötü algılanacak" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Eylül ayı üçüncü birleşimi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay başkanlığında yeterli çoğunluğun oluşmasıyla başladı. Haber Ekspres gazetesinden Turgay Kılıç'ın haberine göre, toplantıda, AK Parti ve CHP Meclis Üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2024-2025 yılı stratejik planı üzerinde tartışmaya başladı. İlk söz hakkını alan AK Partili Meclis Üyesi Ercan Özel, tartışmayı başlatırken, CHP'li İpek Kul İzmir için teknoloji, gelişim, altyapı ve üst yapının geliştirilmesine dikkat çekerek planı savundu. Tartışmaya AK Parti Meclis Üyeleri'nden Hüsnü Boztepe ve Hakan Yıldız da katıldı.

"25 bin konut yapılırsa özür dileyeceğim"

AK Parti Meclis Üyesi Nail Kocabaş, "Şimdi öncelikle inşaat mühendisi olarak bu mikrofonlardan şehrin kritik coğrafyasında olduğunu defalarca belirtmiştim. 25 yıldan bu yana sizin zihniyetinizle yönetilen kentte, Stratejik Plan kitabının 5. sayfasında kentsel dönüşümle ilgili ve 103. sayfada bahsedilen alanla ilgili bilgiler var. Burada 55 bin 500 metrekarelik alandan bahsediyoruz. Bu alanda 10 emsalde düşünülürse, bu sayı 3 binlere kalıyor. 55 bin 500 metrekarede kentsel dönüşüm alanı için imza alacağınızı söylüyorsunuz. 10 emsalde 3 bin konut ihtiyacı var. Sizin bizzat şahsınızın 9 Mart 2024 tarihinde '25 bin konut yapacağım' demesi üzerine, 2 bin 500 metrekarelik alanında bağımsız veri değil. Umarız 25 bin konut yapılır. Eğer bu 25 bin konut burada yapılırsa herkesten özür dilerim. Bu deprem ülkesinde yaptıklarınızla çok geri kalıyorsunuz. 324 konuttan yapı belgesi alınmış. Buna da imar affı sonucuydu. 25 yılın düzeninin sonucuydu" ifadelerini kullandı.

"Okumasını iyi biliyor muyuz?"

AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, "Bir siyasetçinin ve seçim zamanındaki seçim bildirgesidir. Bunlar var mı, yok mu diye bakıyoruz. 6 ay önce Tepekule’de kampanyada ilan ettiği ve İzmir’i bize ifade ettiği, televizyonlarda vaat ettiği şeyleri de kitapta ararız. Bunu okumasını da iyi biliriz. Kahramanmaraş’taki deprem bölgesine gidip Kızılay görevlisi olarak bulunduk. Kimseye hakaret etmiyoruz. Stratejik plan, yaşadığımız İzmir içindir. İzmir’in stratejik planı bu kadar ucuz mu? Stratejik planla ilgili de görüşlerimize geçelim. Bu noktada grubunuzdan gelen ifadelere cevap verdim. İki dakika içinde bir genç kardeşimizin (Abdurrahim Evin) söylediklerine hemen tepki gösteriyorsunuz" dedi.

1 trilyonun üzerinde maliyet

İzBB Başkanı Dr. Cemil Tugay, tüm tartışmalara ve yaşananlara ilişkin şunları söyledi: "Buradaki stratejik plan eksik ve hatalarınızı çokça eleştirdiniz ama bu İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ESHOT'un stratejik planını konuşuyorsunuz. Bölge şehir planlamasında bazı detaylar olduğunu anlatmak isterim. Buradaki vaatlerimi kapsıyor. Rakamlara bakıldığında maliyetler ilgilidir. Sonuçta 1 trilyonun üzerinde bir maliyet söz konusu. 30 milyon dolarlık bütçesiyle görebilirsiniz. Her başlıkta eleştirinizde gerekenler yapılacak. Hastanenin yenilenmesini söylüyorsunuz; ama biz onun temelini attık, yenileniyor zaten. Yenilenebilir enerji de o kapsamda yer alıyor ve öylece planlanmıştır. Bu plan şu anda bir plan, önümüzdeki günlerde var attığımız ve her şeyi yapmanın yanında, hepimizin yaşadığı ve zaman zaman üzülüp endişelendiğimiz sorunlarla ilgili çalışma yapmak zorundayız."

Görüşmelerde karşılıklı diyalog talebi

Tugay, "Dün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüştüm ve kendisinin yaklaşımını ve iyi niyetini kendi ağzından duydum. Bizler, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak tüm sorunlardan ve işlerden sorumluyuz. Üzerimize düşen şey ise ikili diyalog ve yapıcı olmaktır. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Ancak zaman zaman yetki olarak bizi aşan konularda diğer kurumlarımızın da çabasını bekliyoruz. Ortak çalışma ve sağlıklı iletişimle yürütme konusunda kendi adıma olumlu bir görüşme olduğuna inanıyorum. Dilerim bundan sonraki görüşmelerde karşılıklı olur" dedi.

"Bu tablo bir daha yaşanmasın"

Tugay, sözlerine devam ederek, "Eleştiri boyutuna gelince, çok şey söyleyebiliriz. Neticede bizim birilerini suçlu çıkarmamız sorunu çözmüyor. Gece kondular CHP'nin belediye başkanlıkları döneminde yapılmadı, bunların daha da eski hikayeleri var. Hepimize bir eleştiri olarak söyleyelim. İmar affının ve kaçak yapıların yapılması teşvik edilmiş midir, edilmemiş midir? CHP iktidarı imar affı çıkardı mı? Bunları çokça konuşabiliriz. Elimizde düzensiz yapılaşmamış bölgeler var ve sağlıklı bir yerleşim alanına dönüştürmek hepimizin boynunun borcudur. 4 buçuk yıl daha bu salonda defalarca bir araya gelerek şehrimizle ilgili çözüm üretecek kararlar alacağız. Birbirimizin üzerine yürümemiz ve fiziksel müdahalede bulunmamız dışarıdan bakanlar için kötü algılanacaktır. 'Bu adamlar öfkesine hakim olamıyor, bu kadar ağır sorunların yaşandığı ülkede önemli çalışmaların yapılması gereken yerde bir şeylere sahip çıkabilirler mi?' diye söylenirler. Tepkilerimiz de olsa sizlerden ricam, bunun dozunu aşmayalım. Olabilir, bir anlık sinirle her şey yaşanabilir. Demin yaşanan tablonun bir daha bu salonda yaşanmamasını diliyorum."

Yapılan müzakere ve tartışmaların ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ve ESHOT'un 2025-2029 stratejik planı oylara sunuldu ve karar oy çokluğuyla kabul edildi.