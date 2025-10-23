Karşıyaka Belediyesi’nin kısa süre önce hizmete açtığı Bakioğlu Can Dostlarımız Yaşam Merkezi ve Bakımevi, anaokulu öğrencilerini ağırlamaya başladı. Ziyaretlerde çocuklara hayvan sevgisi, doğaya saygı ve sahiplendirme bilinci kazandırılıyor.

Bakioğlu Can Dostlarımız Yaşam Merkezi ve Bakımevi, Karşıyaka Belediyesi’ne bağlı anaokulu öğrencilerini ağırlayarak, hayvanlarla etkileşim kurmalarına olanak sağlıyor. Ziyaretlerde veteriner hekimler, çocuklara merkezdeki köpekleri tanıtıyor ve yasalar, belediyelerin sorumlulukları, kısırlaştırma ile sahiplendirme süreçleri hakkında bilgi veriyor.

Öğretmenler eşliğinde gerçekleştirilen aktivitelerle çocuklara hayvan sevgisi ve doğaya saygı kazandırılıyor. Ayrıca öğrencilerin bağışladığı mamalar, bakımevindeki can dostların beslenmesi için merkeze teslim ediliyor.

Latife Hanım Mahallesi’nde yer alan merkez, sahipsiz hayvanların bakım, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini bir arada yürütüyor. Küçük yaş grupları için atölye çalışmaları düzenleniyor ve çocukların merak ettiği sorular uzmanlarca yanıtlanıyor. Okul ziyaretleri için kurumlar, 0 (549) 260 01 36 numaralı telefondan randevu alabiliyor.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Merkezimizi yalnızca bir barınak değil, aynı zamanda eğitim ve farkındalık alanı olarak görüyoruz. Hayvan sevgisi küçük yaşta kazanıldığında, yaşam boyu süren bir vicdan kültürüne dönüşüyor. Geleceği, sevgiyle büyüyen çocuklarımız ve onların can dostlarıyla birlikte inşa edeceğiz” dedi.