Karşıyaka Belediyesi, 2024 yılı boyunca verdiği iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarıyla önemli bir rekora imza attı. 1 Ocak-16 Aralık 2024 tarihleri arasında 1864 işletmeye ruhsat verildi. Bu, son 20 yılın en yüksek ruhsat sayısı olup, geçen yıla göre %50'nin üzerinde bir artış sağlandı. Ayrıca, başvuru sürecindeki 227 işletmeyle birlikte 2024 yılı sonunda ruhsat sayısının 2 bini aşması bekleniyor.

Denetimlerde de önemli bir artış yaşandı. 1 Ekim itibarıyla Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Birimi, 1065 iş yerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiğini tespit etti. Bu işletmelere yönelik tutanak tutularak, Zabıta Müdürlüğü'ne işlem yapılması için havale edildi. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, ruhsatsız işletmelere karşı mücadeleye devam edeceklerini belirterek, yasalara uygun işletme sayısını artırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Ayrıca, Karşıyaka Belediyesi her yıl düzenlediği 'Yeni Yıl Pazarı'nı 18-31 Aralık tarihleri arasında Bostanlı Zühtü Işıl Meydanı'nda gerçekleştiriyor. 15 metrelik yılbaşı ağacı ve yeni yıl temalı süslemelerle ziyaretçilerine keyifli bir alışveriş deneyimi sunuyor. Başkan Ünsal, bu etkinlikle hem yerel üreticileri desteklemeyi hem de yeni yıl ruhunu vatandaşlarla paylaşmayı amaçladıklarını söyledi.