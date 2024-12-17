Kongo'da, kasım ayında 143 kişinin ölümüne neden olan "bilinmeyen hastalık" ile ilgili sağlanan yeni veriler, bu hastalığın aslında sıtmanın şiddetli bir formu olduğunu ortaya koydu. Kongo Sağlık Bakanlığı, hastalığın yayılma nedenleri ve etkileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kwango eyaletinde kasım ayında hayatını kaybeden 143 kişiyle ilgili uzun süredir devam eden gizemli hastalık hakkında net bir açıklama yaptı. Sağlık Bakanlığı, "Bu, sıtmanın şiddetli bir türüdür" diyerek, hastalığın esas olarak solunum yolu hastalığı formunda seyrettiğini belirtti. Ekim 2020'den itibaren 592 vaka bildirilen hastalıktan ölüm oranı ise yüzde 6,2 olarak hesaplanmış durumda.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında, hastaların yetersiz beslenme nedeniyle vücutlarının savunmasız hale geldiği ve bu durumun hastalığın etkisini artırdığı ifade edildi. Ancak hastalığın hangi koşullarda yayıldığına dair daha fazla araştırma yapılması gerektiği vurgulandı.

Kadınlar ve çocuklar daha fazla etkileniyor

Yerel yetkililer, hastalığın kadınlar ve çocuklar üzerinde daha büyük bir etkisi olduğunu bildirdi. Kwango Eyaleti Sağlık Bakanı Apollinaire Yumba, hastalığın grip benzeri semptomlara yol açtığını ve yüksek ateş ile baş ağrısının yaygın belirtiler arasında yer aldığını belirtti. Sosyal toplum lideri Cephorien Manzanza, vaka sayısının artmaya devam ettiğini ve bunun son derece endişe verici olduğunu ifade etti.

Bir epidemiyoloji uzmanı ise, özellikle çocukların ve kadınların daha fazla etkilendiğini, bu durumun ciddi bir halk sağlığı sorunu oluşturduğunu vurguladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler, hastalığın varlığı hakkında bilgilendirildikten sonra, Kongo'daki kamu sağlık yetkilileriyle işbirliği yaparak daha fazla inceleme yapmayı sürdürüyor.

Sıtma: küresel bir tehdit

Sıtma, parazit taşıyan sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan bir hastalık olup, özellikle Afrika'da büyük bir sağlık tehdidi oluşturuyor. Hastalık, grip benzeri semptomlarla başlar ve tedavi edilmediğinde ölümcül olabilir. Dünya genelinde her yıl 500 bin kişi sıtma nedeniyle hayatını kaybederken, ölenlerin yarısından fazlası çocuklardır. Kongo'daki son gelişme, sıtmanın ne kadar tehlikeli ve yayılabilir bir hastalık olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.