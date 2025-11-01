Karşıyaka Belediyesi, Bostanlı Pazaryeri’nde 1 Kasım’da başlatılması planlanan “Bostanlı Tekstil Günleri” etkinliğinin bazı esnafın engellemesi nedeniyle geçici olarak ertelendiğini açıkladı. Belediye, etkinliğin önümüzdeki haftalarda güvenli ve düzenli şekilde hizmete açılacağını duyurdu.

Belediye Açıklaması ve Nedeni

Belediye, etkinliği kent ekonomisinin sürdürülebilirliği ve çalışanların maaşlarının zamanında ödenmesi amacıyla planladığını belirtti. Açıklamada, “Bostanlı Tekstil Günleri’nin amacı belediyemizin gelir kaynaklarını çeşitlendirmek ve kamu hizmetlerini kesintisiz sürdürmektir” denildi.

Etkinliğin açılışını engelleyen protesto eyleminin kamu düzenini bozduğu ve vatandaşların temel ihtiyaçlarına erişimini zorlaştırdığı ifade edildi. Karşıyaka Belediyesi, olaylara itidalli bir şekilde müdahale ederek halkın huzur ve güvenliğini ön planda tuttuğunu kaydetti.

Etkinliğin Geleceği

Belediye, Bostanlı Tekstil Günleri’nin planlandığı şekilde açılmasına kararlı olduğunu vurguladı. Açıklamada, “Vatandaşlarımızın mağduriyetine veya kamu hizmetlerinin aksamasına neden olacak girişimlere müsamaha göstermeyeceğiz. Tüm tarafları sağduyuya ve yapıcı diyaloğa davet ediyoruz” denildi.