Karşıyaka Belediyesi, bu yarıyıl tatilinde çocuklara renkli ve eğlenceli bir deneyim yaşatmak amacıyla "Neşeli Hareketler Kış Okulu"nu düzenliyor. 6-12 yaş arası çocuklar, tatillerini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirme fırsatı buluyor. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, etkinliklerin eğitim ve eğlenceyi birleştirerek çocuklara nitelikli bir tatil imkanı sunduğunu belirtti.

Eğitim ve eğlence bir arada

"Neşeli Hareketler Kış Okulu", Karşıyaka'nın Mavibahçe Alışveriş Merkezi'nde ücretsiz olarak düzenleniyor. Etkinliklere katılan çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde yoga, zumba ve eğitsel drama gibi aktivitelerde keyifli anlar yaşıyor. Ayrıca, okulda farklı spor parkurları da bulunuyor. İki grup halinde düzenlenen etkinlikler, 30 Ocak'ta sona erecek. Başvurular kısa sürede dolan organizasyon, çocukların tatilini hem fiziksel hem de zihinsel olarak aktif bir şekilde geçirmelerini sağlıyor.

Yıldız Ünsal’dan teşekkür ve destek mesajı

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, çocukların kültür, sanat ve sporla iç içe, sağlıklı bireyler olarak yetişmelerinin önemine değindi. "Çocuklarımızın boş vakitlerini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlediğimiz Neşeli Hareketler Kış Okulu, tatil döneminin en çok ilgi gören organizasyonlarından biri oldu. Katılan tüm çocuklarımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum" dedi.