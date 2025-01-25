Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından politika faizinin 250 baz puan indirilerek %45 seviyesine çekilmesi, konut kredisi faiz oranlarını da doğrudan etkiledi. Faiz oranları yıllık bazda %39’a, aylık bazda ise %2,79’a kadar geriledi ve bu oranlar 1 Mart’tan bu yana görülen en düşük seviyeler oldu.

Konut kredisi hesaplaması: Aylık ve toplam maliyet azaldı

Ekonomist Muhammet Bayram, faiz indiriminin piyasaya etkilerini değerlendirerek şu bilgileri verdi:

Aylık ödeme: 1 milyon TL kredi için 28.900 TL.

Toplam ödeme: 3.490.000 TL.

Bu düşüş, aylık taksitleri ve toplam ödeme maliyetlerini ciddi şekilde azaltmış olsa da uzmanlar, faiz oranlarının yıl sonuna kadar daha da düşebileceği görüşünde.

Konut fiyatlarındaki artış endişesi

Faizlerdeki düşüş, konut almayı planlayan vatandaşları harekete geçirdi. Ancak, konut fiyatlarının artış göstermesi, birçok kişiyi kararsız bırakıyor. Bayram, konut alımı için daha uygun koşulların yıl sonuna doğru oluşabileceğini belirterek şu uyarıda bulundu:

“Faiz oranlarının düşmesi beklenmeli. Yüksek faiz oranlarından sabitlenen taksitler, uzun vadede maliyetli olur. Ayrıca konut kredilerinin yeniden yapılandırmaya tabi tutulmaması da önemli bir dezavantaj.”

Ev sahipleri ve müteahhitler fiyatları artırıyor

Bayram, bazı müteahhit ve ev sahiplerinin faiz indirimlerini fırsat bilerek konut fiyatlarını yükselttiğini söyledi. Bu durum, vatandaşların kredi avantajlarını tam anlamıyla değerlendirmesini zorlaştırıyor. Bayram, ihtiyaç bulunmayan durumlarda konut alımının ertelenmesi gerektiğini ifade etti.

Konut almak için doğru zaman mı?

Uzmanlar, faiz oranlarının yıl sonuna kadar %25-30 seviyelerine inebileceğini tahmin ediyor. Bu nedenle, konut almayı düşünen vatandaşların beklemelerinin daha kârlı olabileceği belirtiliyor. Ancak, faiz oranlarının düşmesiyle birlikte konut fiyatlarının artma ihtimali de göz önünde bulundurulmalı.