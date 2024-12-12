Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve bölgedeki terörist gruplara karşı alınan önleyici ve yok edici tedbirlerin devam ettiğini açıkladı.

MSB’den terörle mücadeleye dair net mesaj

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ülkenin güvenliğini tehdit eden terörist gruplara yönelik kararlı tutumunu bir kez daha vurguladı. Bakanlık, Suriye ve bölgedeki teröristlerin, fırsatçı bir şekilde alan kazanmaya çalıştığına dikkat çekerek, bu tür gruplara karşı önleyici ve yok edici tedbirlerin alındığını belirtti.

MSB, "Ülkemiz, Suriye ve bölgemizin güvenliğine tehdit oluşturan durumu fırsat bilerek alan kazanmaya çalışan terörist gruplara yönelik önleyici ve yok edici tedbirler almaktadır. Terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuzun net, kararlılığımızın tam olduğunu bir kez daha vurguluyoruz." açıklamasında bulundu.