Karşıyaka Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla 8–14 yaş grubundaki çocuklara yönelik kış kurslarını başlatıyor. Vecdi Altay Çocuk Kulübü çatısı altında düzenlenecek kurslar için başvurular 7 Ekim’e kadar internet üzerinden yapılabilecek.



Eğlenceli ve öğretici dersler

Karşıyaka Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla çocukların gelişimine katkı sunmak amacıyla yeni bir eğitim programına imza atıyor. Vecdi Altay Çocuk Kulübü’nde açılacak kış kurslarında; Eğlenceli Matematik, İngilizce, Resim ve Hızlı Okuma dersleri yer alacak. Yaratıcı eğitim yöntemleriyle verilecek derslerde çocukların hem eğlenerek öğrenmesi hem de akademik becerilerini güçlendirmesi hedefleniyor.

Kayıtlar internet üzerinden

Kış kursları için başvurular, 7 Ekim Salı gününe kadar yalnızca Karşıyaka Belediyesi’nin resmî internet sitesi

üzerinden alınacak. Eğitimler, 13 Ekim Pazartesi günü başlayacak ve 16 Ocak Cuma günü sona erecek.

Vecdi Altay Çocuk Kulübü, bu eğitim-öğretim döneminden itibaren Bahçelievler Katlı Pazar Yeri’nin üst katında yer alan İsmail Hakkı Tonguç Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyet gösterecek. Böylece kurslara katılan çocuklar modern bir eğitim ortamından yararlanabilecek.

“Çocuklarımız için en iyi koşulları yaratıyoruz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, eğitim programına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Vecdi Altay Çocuk Kulübü’nde düzenlediğimiz kış kurslarıyla çocuklarımızın hem akademik hem de sosyal yönden daha donanımlı bireyler olarak yetişmelerini hedefliyoruz. Eğlenceli ve öğretici derslerle dolu bu program sayesinde çocuklarımız öğrenirken keyifli zaman geçirecek. Karşıyaka Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için en iyi koşulları yaratmaya devam edeceğiz.”