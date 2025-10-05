2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda A Grubu’nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı; Letonya, Polonya, Almanya, Slovenya ve Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye üçüncü kez ev sahibi

Türkiye, 21 Ağustos – 6 Eylül 2026 tarihlerinde Çekya, Azerbaycan ve İsveç ile birlikte dev turnuvaya ev sahipliği yapacak. Daha önce 2003 ve 2019 yıllarında organizasyonu ağırlayan Türkiye, bu kez son şampiyon apoletiyle sahaya çıkacak.

Kura çekiminde TVF yönetimi ve milli sporcu Dilay Özdemir de vardı

İtalya’nın Bari kentinde yapılan kura çekimine Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Genel Sekreteri Av. Nihal İşçi ve A Milli Takım sporcusu Dilay Özdemir katıldı. Özdemir, kura çekimini gerçekleştiren isimlerden biri oldu.

İstanbul’da final heyecanı yaşanacak

2026 Avrupa Şampiyonası’nın Türkiye ayağında grup etabı, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmaları Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.