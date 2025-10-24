Karşıyaka Belediyesi, aktif ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla düzenlediği sabah sporu etkinliklerini kış döneminde spor salonlarına taşıdı. Ücretsiz aktiviteler, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Hafta içi her gün Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Kompleksi, 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu ve Muharrem Candaş Spor Salonu’nda gerçekleştirilen sabah sporları, uzman eğitmenler eşliğinde yoga, pilates, zumba, hiit cardio ve tüm vücut egzersizlerini kapsıyor.

Karşıyaka Belediyesi, tüm vatandaşların katılımına açık olan etkinlikler için “Matını al gel” çağrısında bulunuyor. Etkinlik programı ve detaylı bilgilere belediyenin sosyal medya hesaplarından ulaşmak mümkün.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Karşıyaka’da sağlıklı ve aktif bir yaşamı teşvik etmek sadece bir spor politikası değil, toplumsal bir yaşam kültürüdür. Hafta içi her gün üç farklı spor salonumuzda devam eden sabah sporu buluşmalarımıza tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Herkes için erişilebilir spor olanaklarını artırmak ve spor alışkanlığını yaygınlaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.