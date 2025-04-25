Geçtiğimiz yıl İzmir’deki orman yangınlarında büyük zarar gören Sancaklı köyünde, Karşıyaka Belediyesi’nin başlattığı dayanışma çalışmaları devam ediyor. Yangın sonrası halkın yaralarını sarmak amacıyla çeşitli hizmetler sunan belediye, şimdi de 75 haneye 375 zeytin fidanı dağıtarak bölgedeki doğanın yeniden yeşermesine katkı sağlıyor.

“Dayanışmayla geleceği yeşertiyoruz”

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Geçtiğimiz yıl bu topraklarda yaşanan yangın hepimizin içini yaktı. Karşıyaka Belediyesi olarak felaketin gerçekleştiği günden bu yana yaralarımızı sarmak adına vatandaşlarımızla el ele mücadele etmeye devam ediyoruz. Zeytin ağacı hem barışın hem direncin simgesidir. Bu fidanlarla yalnızca toprağı değil, dayanışmayla geleceğimizi de yeşertiyoruz. Yaralarımızı sarmak için halkımızla omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.