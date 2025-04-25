Meyve bazlı içeceklerin sağlıklı olduğu düşüncesi son yıllarda büyük bir yanılgıya dönüşmüş durumda. İngiltere’den uzmanlar, özellikle smoothie adı altında tüketilen içeceklerin içerdiği yüksek şeker oranlarının, sağlık için ciddi riskler barındırdığı uyarısında bulunuyor.

Smoothie Sandığınız Kadar Masum Değil

Dorset Üniversite Hastaneleri'nden Endokrinoloji Uzmanı Dr. David Cavan, meyve içerikli içeceklerin gizli bir şeker kaynağı olduğunu söylüyor. Dr. Cavan’a göre, bazı hazır smoothie’ler bir kutu kolada bulunan şeker miktarıyla (yaklaşık 9 çay kaşığı) yarışıyor.

Doğal şeker olsa bile, bu içeriklerin vücut tarafından doğrudan şekere çevrildiğini ve kan şekeri üzerinde ani dalgalanmalara neden olduğunu belirtiyor.

Sağlıklı Sandığınız İçecekler, Obeziteye Götürebilir

Fazla şeker alımının, tokluk hissini bastırmak yerine açlık krizlerini tetiklediği ve bunun da fazla kalori alımına yol açarak obezite ile tip 2 diyabet riskini artırdığı vurgulanıyor. Dr. Cavan, özellikle kilo kontrolü sağlamak isteyenlerin ve diyabet riski taşıyanların bu tür içeceklerden uzak durması gerektiğini söylüyor.

Bilimsel Kaynak: “Tip 2 Diyabeti Yönetmek” Kitabı

Yeni yayımlanan “Tip 2 Diyabeti Yönetmek: Belirtileri Azaltmak ve Sağlığınızı İyileştirmek için Bir Rehber” adlı kitabında Dr. Cavan, meyve ve sebzelerin işlenme sürecinde besin değerlerinin azaldığını, özellikle lif oranının düştüğünü belirtiyor. Bu da kan şekerinde dengesizlikler yaratabiliyor.

Daha Sağlıklı Alternatifler Mümkün

Uzmanlar, sağlıklı yaşamak isteyen bireylerin meyve suyu ya da smoothie yerine bütün halde meyve tüketmesini öneriyor. Böylece hem liften faydalanmak hem de şeker alımını dengelemek mümkün hale geliyor. Ayrıca, içecek tercihlerinde şekersiz bitki çayları, maden suyu, limonlu su gibi alternatifler öneriliyor.