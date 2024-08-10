Karşıyaka Belediyesi'nde üye olduğu sendikanın maaş eylemlerine katılan gece bekçisi Koray Aydilek, sözleşmesinin gerekçesiz olarak feshedilmesi üzerine büyük bir protestoya girişti. Hem oturma eylemi hem de açlık grevi başlatan bekçi, hakkını aramak için sesini duyurmaya çalışıyor.

İddialara göre, işten çıkarılma gerekçesi olarak "belirtilen işi yerine getirmeme" gösterilmiş, ancak bekçi bu gerekçeyi kabul etmiyor.

Karşıyaka Belediyesi'nde gece bekçisi olarak çalışan Koray Aydilek, maaş eylemlerine katıldıktan sonra işten çıkarıldığını belirtti. Sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedildiğini ve bu fesih için herhangi bir gerekçe sunulmadığını öne süren bekçi, adalet arayışı için oturma eylemi ve açlık grevi başlattı. "Fazlasıyla çalışmama rağmen beni işimden ettiler. Hakkım var ve mahkemeye gidip işimi geri alabilirim ama bir gariban olarak sesimi duyurmak istiyorum" diyen bekçi, işten çıkarılma sürecinin kendisine haksızlık yapıldığını ifade etti.

"Sahipsizim diye Yıldız Hanım beni harcadı"

Bekçi, işten çıkarılma gerekçesi olarak "belirtilen işi yerine getirmeme" ifadesinin kullanıldığını ancak bu gerekçenin gerçek dışı olduğunu belirtti. “Beni işten çıkaranlar, arkamda bir CHP’li vekil veya mecliste tanıdığım olmadığı için hakkımı yediler. Arkamda kimse yok diye Yıldız Hanım beni harcadı. Hakkımı helal etmiyorum ve bu durumdan dolayı büyük bir üzüntü içerisindeyim” diyerek, yaşadığı mağduriyetin ardında siyasi bağlantıların veya destek eksikliğinin olduğunu iddia etti.

Oturma eylemi ve açlık grevi sırasında sesini duyurmak isteyen bekçi, adalet arayışında toplum ve yetkililerden destek beklediğini ifade etti. Ayrıca, "Gerekirse buradan ölüm kalkacak, başka çare yok" dedi.

Karşıyaka Belediyesi’nden şu ana kadar olayla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmış değil. Yetkililerin bu duruma nasıl bir yanıt vereceği ve olayın yargıya intikal edip etmeyeceği merak ediliyor. Belediyenin açıklama yapması ve sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi bekleniyor.