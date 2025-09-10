Karşıyaka Belediyesi’ne bağlı Kent A.Ş. ve Personel A.Ş.’de çalışan işçiler, maaş ve geriye dönük toplu iş sözleşmesi haklarını alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı. DİSK Genel-İş 10 Nolu Şube, iş durdurma kararının 35 gündür süren haklı eylemin bir sonucu olduğunu açıkladı.

Maaşlar ödenmedi

DİSK Genel-İş 10 Nolu Şube açıklamasında, Kent A.Ş.’de 580 işçinin 6 aydır maaşını alamadığı, Personel A.Ş.’de ise 1.200 çalışandan Temmuz ayı maaşının sadece yüzde 36’sının ödendiği belirtildi. Ayrıca, her iki şirketteki çalışanların 1,5 yıldır toplu iş sözleşmesi farklarını alamadığı ifade edildi.

Belediye yönetimi açıklaması

Sendika temsilcileri, belediye yönetiminin SGK ve vergi borçları nedeniyle İller Bankası’ndan yapılan kesintiler yüzünden maaş ödenemediğini belirttiğini aktardı. Ancak yapılan görüşmelerde çözüm yönünde olumlu bir adım atılmadığı vurgulandı.

İşçilerin durumu

DİSK Genel-İş, çalışanların kiralarını ödeyemediğini, çocuklarının okul kayıtlarını yaptıramadığını ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını açıkladı. Bazı işçilerin borçlanmak zorunda kaldığı, hizmetin iki büyük şantiyede durdurulduğu belirtildi.