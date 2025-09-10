İzmir’in kurtuluşu için düzenlenen Zafer Yürüyüşü’ne CHP’li vekillerin katılmaması tepkilere neden oldu. Konuya açıklık getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, vekillerin iş yoğunluğu ve parti içi görevler nedeniyle yürüyüşe katılamadığını söyledi.

Eleştiriler yükseldi

9 Eylül İzmir Zafer Yürüyüşü’ne CHP’li vekillerin katılmaması, özellikle AK Parti cephesinden sert eleştirilere yol açtı. AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, “Sabah Basmane’den başlayan yürüyüşte bir tane CHP’li milletvekili yoktu. Cumhuriyet Meydanı’ndaki törende de görünmediler. Hükûmet Konağı’na bayrağımız çekilirken de yoktular” ifadelerini kullandı.

CHP’den yanıt

Eleştirilere yanıt veren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, partilerinin vatan millet sevgisinin sorgulanamayacağını belirtti. Bakan, geçmişte iktidar olan bazı kesimlerin Cumhuriyet değerlerini hiçe saydığı iddiasıyla sert tepki gösterdi.

Tugay’dan açıklama

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, vekillerin katılamamasını partinin kuruluş yıldönümü ve İstanbul İl Yönetimine kayyum atanması gibi gündem maddelerine bağladı. Tugay, “Vekillerimizin nerede nasıl görevlendirildiklerini bilmiyorum. İş yoğunlukları nedeniyle yürüyüşe katılamadıklarını düşünüyorum” dedi.