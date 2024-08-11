Karşıyaka Belediyesi'nden Afetlere Karşı Güçlü Önlemler

Karşıyaka Belediyesi, ilçeyi olası afetlere karşı daha hazırlıklı ve dirençli hale getirmek amacıyla önemli bir adım attı. Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde başlatılan çalışmalar kapsamında "Afet Müdahale Ekipleri Şefliği" kurulması hedefleniyor. Bu projeyle, sivil toplum kuruluşlarıyla yapılacak iş birlikleri sayesinde gönüllü afet müdahale ekipleri oluşturulacak.

Afet Müdahale Ekipleri Şefliği kuruluyor

Karşıyaka Belediyesi, afetlere karşı daha dirençli bir Karşıyaka inşa etmek amacıyla "Afet Müdahale Ekipleri Şefliği" kurma çalışmalarını hızlandırdı. Belediye, sivil toplum kuruluşları ve derneklerle yapılacak iş birliği protokolleri ile afet anında ilk müdahaleyi yapabilecek, komşu ve diğer mahalle sakinlerine destek olabilecek gönüllü bir yapılanma oluşturmayı planlıyor. Bu gönüllü ekipler, profesyonel müdahale ekipleri gelene kadar afetlere karşı ilk müdahaleyi yaparak, afetzedelere yardımcı olacak.

Afet Eğitim Merkezi yeniden açılıyor

Karşıyaka Belediyesi, bir süredir atıl durumda olan Örnekköy Şantiye Tesisleri içerisindeki Afet Eğitim Merkezi'ni yeniden faaliyete geçirmek için çalışmalara başladı. Bu merkez, ilçe sakinlerine afet bilinci kazandırmak amacıyla tekrar açılacak. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve AFAD ile ortaklaşa yürütülecek eğitim protokolleri kapsamında, öğrencilere ve ilçe halkına afet bilinci eğitimi verilecek. Ayrıca, İzmir’deki ilçe belediyeleri arasında tek olan deprem eğitim simülatörü ile farkındalık çalışmaları da devam edecek.

"Toplumsal afet bilincini güçlendireceğiz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, afetlere karşı bilinçli bir toplum oluşturmanın önemine değinerek, "Afetlere dirençli bir Karşıyaka için göreve geldiğimiz günden bu yana çok yönlü çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yeniden hizmete açacağımız Afet Eğitim Merkezi ve kuracağımız Afet Müdahale Ekipleri Şefliği, afetlere karşı hazırlıklı bir toplum yaratma hedefimizde büyük yarar sağlayacak. Türkiye Afet Müdahale Planı'nın destek çözüm ortaklarından biri olarak, üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.