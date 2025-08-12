Milyonlarca memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personelin maaş artışını belirleyecek 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde kritik aşamaya gelindi. Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren süreçte hükümet, sendikaların taleplerine karşılık verecek ilk zam teklifini bugün saat 14.00’te duyuracak.

Toplu sözleşme süreci 28 Temmuz’da başlamış, 11 hizmet koluna ilişkin ön müzakereler tamamlanmıştı. Bugünkü açıklamanın ardından pazarlık trafiğinin hızlanması ve tekliflerin şekillenmesi bekleniyor.

Sendikaların Masadaki Talepleri

Memur-Sen, 2026 yılı için %10 refah payı, ilk 6 ay %25 zam ve 10 bin TL taban aylık, ikinci 6 ay ise %20 zam talep ediyor. 2027 yılı için ise ilk 6 ay %20 zam ve 7.500 TL taban aylık, ikinci 6 ayda %15 zam istiyor.

Kamu-Sen ise tüm memur ve emeklilere 7.500 TL seyyanen zam, 2026 yılı için ilk yarıda %30, ikinci yarıda %20 zam ve %10 refah payı talep ediyor. 2027 yılı için iki dönemde %20 zam ve ocak ayında ek %10 refah payı istiyor.