Karşıyaka Belediyesi, İmbatlı Mahallesi’ne kazandırdığı yeni parkın açılışını yarın (25 Eylül) saat 17.30’da düzenleyeceği törenle yapacak. Park, geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden eski muhtar İsmail Taşkıran’ın adıyla anılacak. Açılış öncesi düzenlenecek Vatandaş Buluşması, mahalle sakinlerinin taleplerini dinlemek için önemli bir fırsat sunacak.

İsmail Taşkıran Parkı’nın açılışı

Karşıyaka Belediyesi, İmbatlı Mahallesi'nde yeni bir yaşam alanı daha oluşturdu. 6088 Sokak’ta konumlanan İsmail Taşkıran Parkı, bölgede yaşayanların sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde dizayn edildi. Parkın açılışı, yarın saat 17.30’da gerçekleştirilecek törenle taçlandırılacak.

Vatandaş buluşması ile iletişim güçleniyor

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, açılış öncesinde saat 16.30’da İmbatlı Mahalle Merkezi’nde düzenlenecek Vatandaş Buluşması’na katılacak. Bu toplantıda, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyecek olan Ünsal, halkla olan iletişimi güçlendirmeyi amaçlıyor.

Dayanışma ve birliktelik mesajı

Başkan Ünsal, “Karşıyakamızı halkımızla birlikte yönetiyor, söz verdiğimiz gibi aylık buluşmalarımıza devam ediyoruz. Bu ayki toplantımızı İmbatlı Mahallesi’nde gerçekleştirecek, ardından İsmail Taşkıran’ın ismini verdiğimiz parkın açılışını yapacağız. Birlikte olmanın, dayanışmanın ve güzel anılar biriktirmenin tam zamanı. Tüm mahalle sakinlerini bekliyoruz” diyerek dayanışma mesajını vurguladı.

Parkın özellikleri

İsmail Taşkıran Parkı, çocuk oyun alanları, yeşil alanlar ve dinlenme alanları ile donatılmış olup, mahalle halkının sosyal yaşamına önemli katkılarda bulunması bekleniyor. Açılışın ardından parkın, İmbatlı Mahallesi’nde bir buluşma noktası haline gelmesi hedefleniyor.