Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Akçakoca'da hayırsever Burhan Özdemir’in katkılarıyla açılışı gerçekleştirilen Akçakoca Orhan Özdemir Fen Lisesi Kampüsü’nün ek hizmet binalarının törenine katıldı. Törende, modern konferans salonu, kapalı spor salonu, yeni nesil kütüphane ve genişletilmiş eğitim sistemine özgü laboratuvar binası açıldı.

Eğitimde Yapısal Dönüşüm

Bakan Tekin, Türkiye'nin eğitim sisteminin son 22 yılda kat ettiği mesafeye vurgu yaparak, "Müfredatımızı yüzde 35 oranında sadeleştirerek, çocuklarımız üzerindeki yoğun bilgi yükünü kaldırmış olduk." dedi. Ayrıca, "Türkiye’nin eğitim altyapısı, dünyanın en gelişmiş eğitim sistemleriyle benzerlik gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Depreme Dayanıklı Okullar

Okul binalarının depreme dayanıklılığına dikkat çeken Bakan Tekin, "2002 yılından sonra yapılan okulların neredeyse tamamı sağlam durumda. Şu anda inşa ettiğimiz okullar, güvenli ve dünya standartlarına uygun." dedi.

Dijital Eğitim Altyapısı

Bakan, Türkiye genelinde 60 binden fazla okulun internet erişimi bulunduğunu belirterek, "625 bin derslikte etkileşimli tahtalar mevcut. Öğrencilerimiz EBA üzerinden zengin eğitim içeriklerine ulaşabiliyor." şeklinde konuştu.

Eğitimde Nitelik Artışı

Bakan Tekin, öğretmen sayısının yaklaşık 1 milyon 130 bin olduğunu ve öğretmen başına düşen öğrenci istatistiklerinin uluslararası ölçütlerde önem taşıdığını vurguladı. Müfredat değişiklikleri ile birlikte eğitim sisteminin, bilgi edinmekten ziyade bu bilgileri beceriye dönüştürmeye odaklandığını belirtti.

Vatanseverlik ve Merhamet

Eğitim müfredatında vatanseverlikten merhamete kadar birçok önemli değerin yer aldığını ifade eden Tekin, "Bu değerlerin öğretilmesi, millet olarak bir arada yaşama kararlılığımızı artıracak." dedi.

Hayırsever Burhan Özdemir'e Teşekkür

Bakan Tekin, Akçakoca Orhan Özdemir Fen Lisesi'ni kente kazandıran Burhan Özdemir'e teşekkür ederek, "Bu okulun her türlü sorununu çözmek için bir hamisi olarak burada olacağım." dedi.