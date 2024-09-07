Karşıyaka Belediyesi, bu yıl 93’üncü kez düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı’nda ‘Gezici Deprem Eğitim Simülatörü’ ile fark yarattı. İki binden fazla katılımcıya deprem öncesi, anı ve sonrasında yapılması gerekenler uygulamalı olarak aktarıldı. Başkan Yıldız Ünsal, “Belediyeler Sokağı’nda ücretsiz eğitimlerimiz fuar süresince devam edecek. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz,” dedi.

Toplumsal farkındalık için büyük adım

Karşıyaka Belediyesi’nin fuarda sunduğu ‘Gezici Deprem Eğitim Simülatörü’, ziyaretçilere afet bilincini geliştirmeye yönelik bir deneyim sunuyor. İki eksenli simülatör ile mutfak ve oturma odasının canlandırıldığı eğitimlerde, depreme karşı alınacak önlemler detaylı bir şekilde anlatılıyor. Eğitime katılan ziyaretçiler, deprem sırasında hayati öneme sahip ilk yardım bilgileri ve afet sonrası yapılması gerekenler hakkında bilgilendiriliyor.

Başkan Ünsal’dan davet

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, İzmir Enternasyonal Fuarı’na katılmalarının toplumsal afet bilincini artırmaya yönelik olduğunu vurguladı. Ünsal, “Bu eğitimleri sadece Karşıyaka’da değil, fuara gelen tüm vatandaşlara ulaştırmak istedik. Eğitimlere gösterilen yoğun ilgi ve memnuniyet, bizi fazlasıyla mutlu ediyor. 9 Eylül’e kadar daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Fuar sonrasında da Afet Eğitim Merkezimizde bu önemli eğitimleri sürdürmeye devam edeceğiz,” diyerek herkesi katılmaya davet etti.