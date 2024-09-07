Kütahya Belediyespor U-16 Erkek Basketbol Takımı, İzmir’de düzenlenen Ege Cup Turnuvası’nda üstün bir performans sergileyerek Kütahya'ya büyük bir başarıyla döndü. Türkiye'nin farklı illerinden toplamda 8 takımın katıldığı turnuvada, U-16 takımı azmi ve kararlılığıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Müsabakalarda rakiplerini zorlayan genç basketbolcular, finale kadar yükselerek turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Yetenekleriyle ilgi odağı oldular

Turnuvada elde ettikleri bu başarı, hem takımın yeteneklerini hem de gelecekteki potansiyellerini gözler önüne serdi. Kütahya Belediyespor altyapısının sağlamlığı ve genç sporcuların kendilerine olan güveni, bu başarıyı getiren en büyük etkenler arasında yer aldı.

İzmir’de gerçekleşen bu önemli organizasyonun ardından takımın performansı, hem Kütahya’da hem de spor dünyasında takdir toplarken, gelecekte daha büyük zaferlere göz kırpıyor.