Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç ilçesine bağlı Yağmurlu ve Bademli mahalleleri arasındaki bozuk yolu yenileyerek 8 kilometrelik bakım, onarım ve sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. Vatandaşlar artık daha güvenli ve konforlu bir yolda seyahat edecek.

Kırkağaç’ta ulaşım ağı güçlendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç ilçesi Yağmurlu ve Bademli mahalleleri arasındaki ulaşım ağını yenileyerek vatandaşların uzun süredir beklediği yatırımı hayata geçirdi.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, 8 kilometrelik yolun zemin yapısı güçlendirildi, bakım-onarım ve sathi kaplama çalışması tamamlandı.

Bölgede bozuk zeminden dolayı ulaşımda yaşanan sıkıntılar sona erdi.

Yol artık daha konforlu ve güvenli

Yapılan düzenleme ile iki mahalle arasındaki günlük ulaşım hem daha kısa sürede hem de güvenli şekilde sağlanıyor.

Modern görünüme kavuşan yol, vatandaşların ulaşım konforunu artırırken tarım ve ticaret faaliyetlerini de kolaylaştırdı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, benzer çalışmalarını il genelinde sürdürmeyi hedefliyor.

“Hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: