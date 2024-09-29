Bu proje, yeni çocuk sahibi olan çiftlerin mutluluğuna katkıda bulunmayı hedefliyor. Yaklaşık 5 ay içerisinde 220 ailenin yararlandığı hizmette, evlere tebrik ziyareti gerçekleştirilerek bebek bakım ürünleri içeren özel çantalar hediye ediliyor.

Anne-babaların yanında

Belediye, ilçede yaşayan her yaştan ve kesimden vatandaşa dokunan projeleriyle dikkat çekiyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi, yeni bebek sahibi olan ailelere yönelik tebrik ziyaretleri düzenleyerek bu özel dönemde onlara destek oluyor.

Hem maddi hem manevi destek

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, göreve geldiği günden bu yana 220 aileye ulaşan hizmetin ücretsiz olduğunu belirtti. Karşıyaka’da yaşayan ve yeni bebek sahibi olan çiftler, belediyenin resmi internet sitesi üzerinden başvuru yaparak bu hizmetten yararlanabiliyor. Ziyaretler sırasında ailelere, bebek alt açması, bebek bezi, şampuan, ıslak mendil ve zıbın gibi ürünlerin bulunduğu çantalar sunuluyor. Ayrıca, çiftlere Karşıyaka95 projesi hakkında bilgi verilerek, talepleri olursa projeye katılımları sağlanıyor. Bu hizmetten memnun kalan vatandaşlar, hem maddi hem de manevi destek aldıklarını ifade ediyor.

Başkan Yıldız Ünsal, "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında gerçekleştirdikleri ziyaretlerde, çocuk sahibi olmanın heyecanını yaşayan çiftleri tebrik ettiklerini belirtti. Ünsal, yeni doğan bebeklerin ihtiyaçlarının karşılanması için küçük de olsa bir katkı sunmaya çalıştıklarını vurguladı. "Bundan sonra da vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak insan odaklı proje ve çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz" diye ekledi.

Karşıyaka Belediyesi’nin bu insani yaklaşımı, yeni ailelerin yaşamına dokunarak, toplumsal dayanışma ve destek anlayışını pekiştiriyor.