Karşıyaka Belediyesi, Zübeyde Hanım Mahallesi’nde inşa ettiği ‘Taziye Evi ve Kütüphane’ binasını hizmete açmaya hazırlanıyor. Modern sosyal tesisin, hem taziye evi hem de 20 bin eserlik kütüphanesi ile mahalle halkının önemli bir ihtiyacını karşılaması bekleniyor.

Kültürel paylaşımın yeni adresi

Karşıyaka Belediyesi tarafından Zübeyde Hanım Mahallesi’ne kazandırılacak olan iki katlı Taziye Evi ve Kütüphane, kısa sürede tamamlanacak. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal’ın talimatıyla yapımına hız verilen projede, elektrik ve mekanik işlemler devam ederken, iç dekorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları son aşamaya geldi. Başkan Ünsal, tesisi ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve binanın hem taziye hem de kültürel paylaşım merkezi olacağını vurguladı.

Tam donanımlı taziye evi ve aşevi

Engelli dostu olarak tasarlanan binanın zemin katında, yaklaşık 785 metrekarelik bir taziye evi bulunacak. Burada yakınlarını kaybeden vatandaşlar, taziye ziyaretlerini kabul edebilecek. Aynı zamanda bu bölüm, günde 300 kişiye yemek servisi yapabilecek kapasitede bir aşevi ile donatılacak. Taziye evinde yemek salonu, çalışma ofisleri, iç avlu ve tuvaletler de yer alacak.

20 bin eserlik kütüphane

Binanın üst katında ise 250 kişilik kapasiteye sahip, 20 bini aşkın eseri barındıracak modern bir kütüphane inşa ediliyor. Çocuk bölümü, bilgisayar alanı, grup çalışma salonları ve seminer-film salonları ile kültürel paylaşımın merkezi olacak. Engelli erişimine uygun asansör ve kılavuz taşlarıyla da hizmet sunacak olan kütüphane, Karşıyaka’nın önemli bir kültürel merkezi haline gelecek.

Yeşil alan ve engelsiz hizmet

Binanın 900 metrekarelik yeşil alanı, çeşitli fidanların dikileceği bir bahçe ile renklenecek. Başkan Yıldız Ünsal, "Hem zor günlerde dayanışmanın, hem de kültürel paylaşımın adresi olacak bu tesisi Karşıyakamıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çok yakında halkımızın hizmetine sunacağız" diyerek tesisin önemini vurguladı.

Belediye Başkanı Ünsal, tesisin tamamen ücretsiz hizmet vereceğini ve bölgedeki önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini belirtti. Ünsal, "Karşıyaka’nın sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlayacak bu tesis, vatandaşlarımızın hizmetine açıldığında büyük bir boşluğu dolduracak" diye aktardı.