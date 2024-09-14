TFF 3.Lig'de bugün oynanan ikinci hafta maçlarında, İzmir temsilcisi Karşıyaka, İstanbul temsilcisi Bulvarspor'u 3-0'lık net bir skorla yenmeyi başardı. Maçın gollerini 44 ve 52. dakikalarda Enis Nalbantoğlu atarken, 86. dakikada Erdal Öztürk durumu 3-0'a getirerek son noktayı koydu.

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Maçın 79. dakikasında 10 kişi kalan Bulvarspor'da Deniz Solmaz kırmızı kart gördü.

Karşıyaka taraftarından Narin pankartı

Deplasman tribününde takımına destek vermek için bulunan Karşıyakalı taraftarlar, hayatını kaybeden 8 yaşındaki Narin Güran'ı unutmadı. Taraftar "Vatanını korumak, çocukları korumakla başlar" yazılı pankart açtı.

Karşıyaka Narin

Editör: Engin Keskin