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Deplasman tribününde takımına destek vermek için bulunan Karşıyakalı taraftarlar, hayatını kaybeden 8 yaşındaki Narin Güran'ı unutmadı. Taraftar "Vatanını korumak, çocukları korumakla başlar" yazılı pankart açtı.

TFF 3.Lig'de bugün oynanan ikinci hafta maçlarında, İzmir temsilcisi Karşıyaka , İstanbul temsilcisi Bulvarspor 'u 3-0'lık net bir skorla yenmeyi başardı. Maçın gollerini 44 ve 52. dakikalarda Enis Nalbantoğlu atarken, 86. dakikada Erdal Öztürk durumu 3-0'a getirerek son noktayı koydu.

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