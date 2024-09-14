Fransa’nın Avignon kentinde, 71 yaşındaki Dominique Pelicot’un eşine tecavüz ettirdiği skandalında mahkeme kararının ertelenmesi büyük öfkeye yol açtı.

Fransa’nın Avignon kentindeki mahkemede, 71 yaşındaki Dominique Pelicot’un en az 50 farklı erkeği evine davet ederek, ilaç verdiği eşine tecavüz ettirdiği iddiasıyla ilgili duruşma, Hakim Roger Arata tarafından ertelendi. Hakim, Pelicot’un hasta olduğu gerekçesiyle davaya katılamadığını ve bu nedenle duruşmanın ileri bir tarihe erteleneceğini açıkladı. Bu karar, ülkedeki kadın derneklerinin tepkisini çekti.

Ülke genelinde protestolar

Davanın ertelenmesinin ardından, kadın dernekleri ve destekçileri, 72 yaşındaki Gisele Pelicot’un yaşadığı travmanın kınanması için ülke genelinde protesto gösterileri düzenledi. Paris, Marsilya, Lyon, Annecy, Rouen, Rennes, Tours, Clermont-Ferrand, Montpellier ve Nice şehirlerinde yapılan eylemler, geniş bir katılım gördü. Paris'te Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan binlerce kadın, mahkemenin kararını protesto etti. Göstericiler, "Utanç taraf değiştirmeli", "Mağdurlar size inanıyoruz, tecavüzcüler sizi görüyoruz", "Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddeti durdurun", ve "Her 3 günde bir kadın cinayeti, her 7 dakikada bir tecavüz" gibi pankartlar taşıdı.

Skandalın ayrıntıları

Dominique Pelicot, 2020 yılında bir süpermarkette kadınların eteğinin altından gizlice fotoğraflarını çekerken yakalanmıştı. Olayın ardından polis, Pelicot'un telefon ve bilgisayarında eşine ait rahatsız edici görüntülere rastlamıştı. İlaç etkisi altında olduğu için tecavüzlerin farkında olmayan Gisele Pelicot, polis tarafından bilgilendirilmesinin ardından eşini terk etti. Yapılan araştırmada, Pelicot’un erkekleri bir web sitesi aracılığıyla evine davet ettiği ve onlara çeşitli kurallar koyduğu ortaya çıktı. Yaklaşık iki yıl süren soruşturma sonunda, 72 şüpheliden 50'sinin kimliği tespit edildi ve Pelicot’un bilgisayarında 3 bin 800'den fazla fotoğraf ve video bulundu.