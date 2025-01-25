3. Lig 1. Grup’ta zirve mücadelesi veren Karşıyaka, sahasında ağırladığı Kemerkent Bulvarspor’u 1-0 yenerek kritik bir galibiyet aldı. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada, Karşıyaka’nın galibiyet golü 74. dakikada Ali Sinan’dan geldi.

Bu galibiyetle yeşil-kırmızılı ekip, sezonun ikinci yarısına 2’de 2 yaparak hızlı bir başlangıç yaptı ve puanını 34’e yükseltti. Karşıyaka, lider Bursaspor’u maç fazlasıyla 6 puan geriden takip etmeye devam ediyor.

Bulvarspor ise mağlubiyetin ardından 12 puanda kalarak alt sıralardan kurtulma şansını bir başka haftaya bıraktı.

Gelecek haftanın programı

Karşıyaka, bir sonraki hafta deplasmanda 23 Elazığ FK ile karşılaşacak. Kemerkent Bulvarspor ise evinde Düzcespor’u konuk ederek puan arayışını sürdürecek.

Hakemler: Şahin Berker, Hakan Balkan, Bülent Korkmaz

Karşıyaka: Hakan Canbazoğlu, Kadir Bakırtaş, Bedirhan Altunbaş, Onur Akbay, Ferdi Burgaz, İsmail Güner, Hakan Barış, Sefa Küpeli, Cenk Ahmet Alkılıç (Yasin Ozan dk. 68), Enes Nalbantoğlu (Ali Sinan Gayla dk. 23), İshak Kurt ( Mert Yusuf Torlak dk. 68)

Teknik Direktör: Ahmet Yıldırım

Bulvarspor: Ali Taha Demir, Emin Kaan Arslan, Deniz Solmaz, Ensar Bilir, Salim Farsak (Umut Yaşar Keçeci dk. 82), Hakkı Şimşek (Mahmut Caner Alioğlu dk. 72), Kaan Güdü, Fatih Kızılay (Ömer Çetinbaş dk. 90), Cihan Canpolat (Enes Ersoy Öztürk dk. 72), Çağlar Özel, Ayberk Altan

Teknik Direktör: Fuat Erarslan

Gol: Ali Sinan Gayla (dk. 74) (Karşıyaka)

Sarı kartlar: Sefa Küpeli, Cenk Ahmet Alkılıç, Ali Sinan Gayla (Karşıyaka), Salim Farsak, Hakkı Şimşek (Bulvarspor)