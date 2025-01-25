İtalya Serie A’nın 21. haftasında Lecce, güçlü rakibi Inter’i sahasında ağırlayacak. Avrupa kupaları için mücadele eden Inter, bu zorlu deplasmandan galibiyetle dönmek isterken, Lecce de sahasında sürpriz bir sonuca imza atmayı hedefliyor.

Lecce - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lecce - Inter karşılaşması, 26 Ocak Pazar günü saat 20:00’de başlayacak. Mücadele, S Sport ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Maç öncesi durumlar

Inter, zirve yarışında puan kaybı yaşamamak adına sahaya tam kadro çıkmaya hazırlanıyor. Lecce ise ev sahibi avantajını kullanarak güçlü rakibini zorlamayı planlıyor.

Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?

Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle bu maçta oynayamayacak.