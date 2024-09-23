TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Karşıyaka, üst üste aldığı galibiyetlerle zirve yarışına ortak oldu. Sezona iç sahada Kırşehirspor'la 0-0 berabere kalarak başlayan İzmir ekibi, ardından deplasmanda Bulvarspor’u 3-0 yenerek moral buldu. Bu hafta Alsancak Stadı’nda taraftarı önünde 23 Elazığ FK'yı da 2-0 mağlup eden yeşil-kırmızılılar, 3 haftada topladığı 7 puanla yükselişini sürdürdü.

İshak Elazığ karşısında siftahı yaptı

Karşıyaka, oynadığı 3 maçta henüz kalesinde gol görmeyerek defans hattında sağlam bir performans sergiledi. Büyük umutlarla transfer edilen ve son iki sezonun gol kralı olan İshak, Elazığ FK karşısında ilk golünü atarak takıma katkı sağladı. Ayrıca, düşük maliyetle kadroya katılan sürpriz transfer Bedran, maçın son anlarında oyuna girerek attığı golle galibiyeti perçinledi.

Maç sonunda futbolcular, galibiyeti tribünleri tek tek gezerek taraftarlarıyla kutladı. Soyunma odasında ise yönetimle birlikte büyük bir coşkuyla galibiyet kutlaması yapıldı. Karşıyaka, savunmadaki başarısıyla dikkat çekerken, grupta Bursaspor ile birlikte henüz gol yemeyen iki takımdan biri olma unvanını korudu. İzmir ekibi, haftaya Artvin Hopaspor deplasmanına çıkacak.