TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezona 4 puanla iyi bir başlangıç yapan Karşıyaka, pazar günü taraftarı önünde 23 Elazığ FK'yı mağlup ederek galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Ancak takımın tecrübeli kalecisi Hakan Canbazoğlu’nun durumu belirsizliğini koruyor. Bulvarspor deplasmanında dizine aldığı darbe sonucu 78. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan 36 yaşındaki kalecinin dizinde ödem tespit edildi.

Hakan'ın oynayıp oynayamayacağı son antrenmanlarda belli olacak. Eğer tecrübeli file bekçisi forma giyemezse, kaleyi geçen sezon da kadroda bulunan genç kaleci Hasan devralacak. Aynı maçta sakatlanan ve ilk yarı sonunda oyundan çıkan Mert Torlak’ın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Maçın bilet fiyatları belli oldu

Karşıyaka, Alsancak Stadı'nı doldurmayı hedeflerken, 23 Elazığ FK karşılaşmasının bilet fiyatları da açıklandı. Maraton alt ve üst tribünler 125 TL, numaralı tribün 250 TL, VIP A ve C bölümleri 600 TL, VIP B ise 1000 TL’den satışa sunuldu. Taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmamak için heyecanla maçı bekliyor.