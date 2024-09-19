2024 yılı Eylül ayı Yarımada Belediyeler Birliği encümen toplantısı, Güzelbahçe Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın başkanlık yaptığı toplantıya, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ve Karaburun Belediye Başkan Vekili Raife Karabatak katıldı. Toplantının gündeminde Yarımada’nın İzmir için taşıdığı stratejik önem, 2025 yılı mali bütçesi, belediyelerin finansman sorunları ve çözüm önerileri ile belediyelerdeki eğitimlerin artırılması yer aldı.

Yarımada’nın İzmir’e katkısı büyük

Yarımada Belediyeler Birliği Encümeni, İzmir’in gelişimi için hayati önem taşıyan bölgedeki belediyelerin daha verimli çalışması adına çeşitli adımların atılması gerektiğini vurguladı. Toplantıda, mali bütçenin planlanması ve belediyelerin gelir-gider dengelerinin sağlanması için yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. Eğitimlerin artırılması ve belediyelerin finansal sıkıntılarına çözüm arayışları da önemli konular arasında yer aldı.

‘Yarımada İzmir’in Kalbi’

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Yarımada Belediyeler Birliği’nin bölge için ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti. Günay, “İlk encümen toplantımızı başarıyla gerçekleştirdik. 2025 yılı mali bütçesinin görüşülmesi için Yarımada Belediyeler Birliği meclisine sevkini yaptık. Ayrıca 2023 yılında devraldığımız bütçeyle ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Belediyelerimizin finansman sorunları, eğitim eksiklikleri ve gelir-gider dengesi gibi konuları masaya yatırdık. Hedefimiz, kısa sürede bu sorunlar için somut adımlar atarak birliğimizin daha aktif ve etkin bir rol oynamasını sağlamak. Başkanlarımızın desteğiyle güzel işler başaracağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.