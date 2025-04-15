Karşıyaka Belediyesi, kentte çevre bilincini artırmak ve yeşil alan sevgisini teşvik etmek amacıyla bu yıl 22’ncisini düzenlediği “En Güzel Balkon Bahçe Yarışması” için başvuru sürecini başlattı. Yarışmaya katılmak isteyenler, 2 Mayıs Cuma gününe kadar belediyeye telefonla başvuruda bulunabilecek.
Yarışma, üç farklı kategoride gerçekleştirilecek:
En Güzel Balkon
En Güzel Bahçe
En Güzel Apartman Bahçesi
Vatandaşlar başvurularını 0 (232) 399 40 00 numaralı telefondan gerçekleştirebilecek.
Sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm ön planda
Jüri üyeleri, başvurular sonrası balkon ve bahçeleri yerinde ziyaret ederek şu kriterlere göre puanlama yapacak:
- Çiçek ve bitki çeşitliliği
- Özgünlük ve estetik
- Geri dönüşüm malzemelerinin kullanımı
- Sürdürülebilirlik ilkeleri
- Aydınlatma ve sulama sistemleri
- Kent bahçeciliği uygulamaları
- Saksı ve süslemelerin uyumu
Her kategoride dereceye giren ilk üç kişi, düzenlenecek törende ödüllerini alacak.
Başkan Ünsal: “Komşuluk ve doğaya saygıyı ödüllendiriyoruz”
Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, yarışmayla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Bu yarışma ile yalnızca estetik değil, aynı zamanda sürdürülebilir çevre anlayışını da ödüllendiriyoruz. Ortak yaşam alanlarımızı güzelleştiren her vatandaşımızı yarışmamıza katılmaya çağırıyorum.”