Karşıyaka Belediyesi, kentte çevre bilincini artırmak ve yeşil alan sevgisini teşvik etmek amacıyla bu yıl 22’ncisini düzenlediği “En Güzel Balkon Bahçe Yarışması” için başvuru sürecini başlattı. Yarışmaya katılmak isteyenler, 2 Mayıs Cuma gününe kadar belediyeye telefonla başvuruda bulunabilecek.

Yarışma, üç farklı kategoride gerçekleştirilecek:

En Güzel Balkon

En Güzel Bahçe

En Güzel Apartman Bahçesi

Vatandaşlar başvurularını 0 (232) 399 40 00 numaralı telefondan gerçekleştirebilecek.

Sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm ön planda

Jüri üyeleri, başvurular sonrası balkon ve bahçeleri yerinde ziyaret ederek şu kriterlere göre puanlama yapacak:

Çiçek ve bitki çeşitliliği

Özgünlük ve estetik

Geri dönüşüm malzemelerinin kullanımı

Sürdürülebilirlik ilkeleri

Aydınlatma ve sulama sistemleri

Kent bahçeciliği uygulamaları

Saksı ve süslemelerin uyumu

Her kategoride dereceye giren ilk üç kişi, düzenlenecek törende ödüllerini alacak.

Başkan Ünsal: “Komşuluk ve doğaya saygıyı ödüllendiriyoruz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, yarışmayla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bu yarışma ile yalnızca estetik değil, aynı zamanda sürdürülebilir çevre anlayışını da ödüllendiriyoruz. Ortak yaşam alanlarımızı güzelleştiren her vatandaşımızı yarışmamıza katılmaya çağırıyorum.”