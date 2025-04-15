Otomobil piyasası, Nisan ayında hareketlenmeye devam ediyor. Sektördeki durgunluğu aşmak ve satışları artırmak isteyen otomobil markaları, faizsiz kredi ve indirim kampanyalarını devreye aldı. Sıfır kilometre araç almak isteyen tüketiciler için sunulan bu avantajlar, özellikle düşük faiz oranları ve esnek ödeme planları ile dikkat çekiyor. İşte markaların Nisan 2025 kampanya detayları…

Sıfır Faizli Kredi Seçenekleriyle Öne Çıkan Markalar

Citroen

Citroen, Nisan ayında Ami modeli için 120 bin TL sıfır faizli kredi fırsatı sunuyor. C4 ve C4 X için 150 bin TL’ye kadar, C5 Aircross içinse 200 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi imkanı mevcut. Hafif ticari araçlar Jumpy Spacetourer ve Jumper modellerinde ise 280 bin TL’ye kadar faizsiz kredi desteği veriliyor.

FIAT

Egea modelinde 150 bin TL’ye 12 ay vadeli faizsiz kredi kampanyası sunuluyor. Daha yüksek kredi tutarlarında, örneğin 300 bin TL için, %1,85 faiz oranı uygulanıyor.

Chery

TIGGO 8 PRO MAX modeli için 600 bin TL’lik faizsiz kredi sunulurken, aynı modelde 249 bin TL’ye kadar nakit indirim avantajı da kullanıcıları bekliyor.

Peugeot

E-3008 hariç tüm modeller için sıfır faizli kredi sunuluyor. Kampanya, özellikle SUV ve sedan segmentte geniş bir model yelpazesinde geçerli.

BMW

Alman otomotiv devi BMW, 6 ay vadeli finansmanlar için 0 faiz oranı uyguluyor. Kredi tutarı, modele göre 500 bin TL ile 8 milyon TL arasında değişiyor.

Renault

Elektrikli Megane E-Tech modelinde 350 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli sıfır faizli kredi kampanyası dikkat çekiyor. Elektrikli araçlara geçiş yapmak isteyenler için önemli bir fırsat.

Düşük Faizli Kredi ve Nakit İndirim Alternatifleri

Renault

Clio, Megane Sedan ve Yeni Duster modellerinde 200 bin TL krediye %0,99 faizli ödeme seçeneği mevcut.

Opel

Marka, Türkiye pazarına özel olarak 150 bin TL ile 700 bin TL arasında değişen kredi seçenekleri sunuyor. Faiz oranları ise %0 ile %2,99 arasında değişiyor.

KIA

Bazı modellerde 150-600 bin TL arası sıfır faizli kredi sunulurken, Stonic modeli için 250 bin TL’ye %0,99 faiz oranı uygulanıyor.

Jeep

Avenger Electric, Avenger E-Hybrid ve Renegade modellerinde 200 bin TL’ye %1,99 faizli kredi ve aynı tutarda nakit indirim fırsatı var. Compass modelinde ise 500 bin TL’ye %1,99 faiz geçerli.