Menemen Belediyesi, 16 Ağustos Cumartesi günü 5. Bozalan İncir Festivali'ni düzenlemeye hazırlanıyor. Festival, Menemen’in meşhur ve lezzetli Bozalan incirlerinin tadına doyuracak ziyaretçilerini bir araya getirecek. Sabah 10.00’da satış stantlarının açılmasıyla başlayacak etkinlikler, çocuklar için atölye çalışmaları, müzik dinletileri ve kortej yürüyüşüyle renklenirken, festivalin en özel anı akşam saatlerinde yaşanacak.

Saat 20.00’da sahne alacak ünlü sanatçı Gülben Ergen, sevilen şarkılarını Menemenliler ve festivale katılan misafirlerle buluşturarak coşkuya ortak olacak.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, festivalin ilçeye ve üreticilere önemli katkı sağlayacağını belirterek, “Mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz Emiralem Çilek Festivali’nden sonra bu kez Bozalan İncir Festivali ile Menemen’in bereketli topraklarını ve değerlerini kutluyoruz. Tüketicilerin doğrudan üreticilerle buluşacağı, müzik, çocuk atölyeleri ve söyleşilerle dolu dolu bir gün olacak. Tüm hemşehrilerimizi ve misafirlerimizi bu coşkuya davet ediyorum” dedi.

Bozalan’ın tatlı inciri, eğlence ve kültürün buluştuğu festivalle 7’den 77’ye herkesi bekliyor.