Karşıyaka, son olarak Sarıyer forması giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Erdal Öztürk’ü kadrosuna kattığını duyurdu.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Şu ana kadar kadrosuna Metin Peker, Sinan Gayla, İshak Kurt, Hakan Canbazoğlu, Abdulkadir Öksüz, Aygün Özışıkyıldız, Mert Yusuf Torlak, Kadir Bakırtaş ve Hakan Barış gibi oyuncuları katan İzmir ekibi, orta sahaya bir hamle daha yaptı. Yeşil-kırmızılılar, Almanya’da doğan Hertha Berlin, Hoffenheim ve Bayern Münih altyapısında yetişen, Türkiye'de de son olarak Sarıyer forması giyen Erdal Öztürk’ü transfer ettiğini duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “1996 doğumlu orta saha oyuncusu Erdal Öztürk ile 1 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktayız. Erdal’a hoş geldin diyoruz ve takımımızla birlikte başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.