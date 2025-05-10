Karşıyaka, Play-Off grup finalinde Muşspor'la karşılaşacak. Cezası nedeniyle rövanş maçında taraftar desteğinden yoksun sahaya çıkacak.

Karşıyaka Play-Off finalinde taraftarsız mücadele edecek

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezonu 2. sırada tamamlayan Karşıyaka, Play-Off'ta doğrudan grup finaline yükseldi. Yeşil-kırmızılılar, finalde Muşspor ile karşı karşıya gelecek.

Muşspor, çeyrek finalde Belediye Kütahyaspor'u deplasmanda 4-0, evinde 4-1 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Grup finalinde ilk karşılaşma 15 Mayıs Perşembe günü Muş'ta, rövanş ise 19 Mayıs Pazartesi günü İzmir'de oynanacak.

Rövanşta taraftar desteği yok

Karşıyaka, ligin son haftasında oynadığı Bursaspor maçı sonrası aldığı ceza nedeniyle, rövanş maçına taraftarsız çıkacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak mücadelede sadece Muşspor taraftarları deplasman tribününe alınacak. Bu durum, Karşıyaka'nın iç saha avantajını kaybetmesine neden olacak.

Karşıyaka ve Muşspor sezon performansı

Normal sezonda Karşıyaka, evinde Muşspor'u 2-1 mağlup etmiş, deplasmanda ise 1-1 berabere kalmıştı. Muşspor, sezonun ikinci yarısında önemli bir çıkış yaparak, son 13 maçta 12 galibiyet elde etti. Bu performansla grubu 58 puanla 3. sırada tamamladı.

Teknik Direktör Fatih Çardak yönetimindeki Muşspor'da, Karşıyaka'nın eski futbolcusu Mustafa Sevgi yardımcı antrenör olarak görev yapıyor.

Finale çıkan takım 2. Lig için savaşacak

Bu eşleşmeyi kazanan taraf, 2. Grup'tan gelecek Balıkesirspor-Mazıdağı Fosfatspor eşleşmesinin galibiyle tarafsız sahada final oynayacak. Finali kazanan takım 2'nci Lig'e yükselecek.