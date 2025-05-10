Altay'da sözleşmesi biten 7 futbolcu serbest kalıyor, altyapıdan yetişen gençlerin de ayrılma riski gündemde. Kadroda büyük değişim kapıda.

Altay'da 7 oyuncu serbest kalıyor

2'nci Lig Beyaz Grup'ta küme düşerek 3'üncü Lig'e gerileyen Altay'da gözler, 28 Mayıs'ta gerçekleşecek olağan genel kurula çevrildi. Transfer yasağı bulunan siyah-beyazlılarda, sezon sonunda birçok oyuncunun takımdan ayrılma ihtimali gündeme geldi.

7 futbolcunun sözleşmesi bitiyor

Altay'da sözleşmesi 31 Mayıs 2025'te sona erecek olan Yusuf Tekin, Ali Kızılkuyu, Deniz Kadah, Ege Parmaksız, Mehmet Gündüz, Murat Uluç ve Onur Efe, mevcut şartlara göre serbest kalacak. Bu oyuncuların takımdan ayrılması durumunda, Altay kadrosunda ciddi bir eksilme yaşanacak.

Genç oyuncuların geleceği belirsiz

Bu sezon A takıma yükselen ve amatör lisansla forma giyen genç futbolcular Yunus Efe Sarıkaya, Salih Oktay, Mehmet Nur Kaymaz ve Emre Tangeldi de takımdan ayrılabilir. Henüz profesyonel sözleşme yapılmayan bu isimler, başka kulüplerin radarında.

Transfer yasağı yönetimi zorluyor

Yeni sezonda 3'üncü Lig'de mücadele edecek olan Altay, transfer yasağı nedeniyle dış transfer yapamayacak. Bu durum, takımdaki mevcut oyuncuların tutulmasını daha da önemli hale getiriyor. Kulüp yönetimi, özellikle genç yetenekleri kadroda tutmak için çözüm arayışında.

Kritik tarih 28 Mayıs Genel Kurulu

Tüm bu gelişmelerin gölgesinde, Altay'ın geleceği için belirleyici olacak olağan genel kurul, 28 Mayıs'ta yapılacak. Göreve gelecek yeni yönetimin öncelikli hedefi, mevcut kadronun korunması olacak. Aksi takdirde Altay, yeni sezona eksik bir kadroyla başlamak zorunda kalabilir.