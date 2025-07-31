TFF 3. Lig 4. Grup’ta mücadele edecek olan Karşıyaka, transfer çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. İzmir temsilcisi, geçtiğimiz sezon Kütahyaspor forması giyen golcü oyuncu Ömer Faruk Sezgin’le prensip anlaşmasına vardı.



Kadro planlaması hız kesmeden sürüyor

Yeni sezona iddialı girmeyi hedefleyen Karşıyaka, transferde vites yükseltti. Yeşil-kırmızılılar, dış transferde daha önce Erol Zöngür, Alpay Eroğlu, Mehmet Güneş, Mücahit Arslan, Hamza Küçükköylü, Harun Kaya, Tunay Meral, Erhan Öztürk, Bayram Kılıç ve Tolga Ünlü ile anlaşmaya varmıştı. Kulüp ayrıca altyapıdan yetişen Berat Şahin ve Selim Demirci’yi de profesyonel kadroya dahil etti.

Ömer Faruk Sezgin Karşıyaka yolunda

Kadrosunu güçlendirmeye devam eden Karşıyaka, gol yollarındaki etkili performansıyla dikkat çeken Ömer Faruk Sezgin’le prensip anlaşmasına vardı. Tarafların detayları netleştirmesinin ardından resmi imzaların atılması bekleniyor. Oyuncunun da Karşıyaka’da forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

Geçen sezon 18 gole katkı sağladı

26 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Orduspor 1967’de geçirdi. Karadeniz ekibinde 14 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Sezgin, devre arasında Kütahyaspor’a transfer oldu. Sezgin, Kütahyaspor formasıyla 15 maçta 10 gol atıp 4 asist yaptı. Böylece 2023-2024 sezonunda toplamda 29 maçta 13 gol ve 5 asistle oynadı.