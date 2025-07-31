TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor 1928, transfer yasağı nedeniyle altyapıdan yetişen futbolcularına yöneldi. Sarı-lacivertli ekip, akademisinde forma giyen 5 genç oyuncusuyla profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı.



Transfer yasağı, gençlere kapı açtı

Yeni sezon öncesinde ekonomik sıkıntılar yaşayan Bucaspor 1928, mevcut kadrosundaki birçok oyuncusuyla yollarını ayırmak zorunda kaldı. Transfer yasağı nedeniyle dış takviyeye kapalı olan kulüp, çareyi kendi akademisinde buldu.

Beş genç yetenek profesyonel oldu

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Akademimizde yetişmiş olan Buğra Çiçek, Ali Emir Pervanlar, Berke Örer, Umut Hepdemirgil ve Oğuz Taylan Caner ile, Onursal Başkanımız Nezir Aktaş’ın da katılımıyla bugün profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmıştır. Futbolcularımıza profesyonellik yolunda başarılar dileriz.”

Yerli üretim vurgusu

İzmir temsilcisi, kendi altyapısından oyuncu çıkarma politikasıyla dikkat çekerken, gençlere yatırımın uzun vadeli başarı getireceği görüşü kulüp çevrelerinde destek buluyor. Bucaspor 1928, ligde bu oyunculara daha fazla süre vermeyi planlıyor.