TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Bulvarspor'u 3-0 yenerek sezonun ilk galibiyetini alan Karşıyaka, bugün 23 Elazığ FK karşısında ikinci galibiyetini alarak seriye bağlamak istiyor. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak mücadelede Karşıyaka, taraftarının yoğun desteğini arkasına alacak.

Bilet fiyatları maraton alt ve üst tribünler için 125 TL, numaralı tribün için 250 TL, VIP A ve C tribünler için 600 TL, VIP B tribün için 1000 TL olarak belirlendi. Yeşil-kırmızılı taraftarların büyük ilgi gösterdiği maçta stadın büyük oranda dolması bekleniyor.

İlk iki haftayı 4 puanla geçen ve şampiyonluk hedefleyen Karşıyaka'da, kaleci Hakan Canbazoğlu'nun sakatlık durumu belirsizliğini koruyor. İlk iki maçında gol atıp gol yemeyen 23 Elazığ FK da 4 puanla Karşıyaka karşısına çıkacak.